Перевидите на англ яз.

Английский язык
Перевидите на англ яз.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уже все на английском..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Mr brawn can't ,...........a bike a)ride b)rides c)to ride
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста. Очень срочно нужна Помогите
Ответить
История
Краткий пересказ цивилизация в междуречье
Ответить
История
Расскажите пожалуйста о искусстве древниго египитского бога хеопса
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста,мне нужно вступление о Ромео и Джульетте
Ответить