Под действием постоянной силы F тело массы m движется в горизонтальном направлени?? над поверхностью Земли с некот орым ускорением a . Найдите величину этого ускорения. Тело не соприкасается с Землёй.

Физика

Под действием постоянной силы F тело массы m движется в горизонтальном направлени?? над поверхностью Земли с некот орым ускорением a . Найдите величину этого ускорения. Тело не соприкасается с Землёй.

Автор: Гость