Под действием постоянной силы F тело массы m движется в горизонтальном направлени?? над поверхностью Земли с некот орым ускорением a . Найдите величину этого ускорения. Тело не соприкасается с Землёй.
Физика
Под действием постоянной силы F тело массы m движется в горизонтальном направлени?? над поверхностью Земли с некот орым ускорением a . Найдите величину этого ускорения. Тело не соприкасается с Землёй.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=F/m (второй закон Ньютона)
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