Состав предложение с этими словами"Осы!осы!У ос усы. Ку-ку!Ку-ку!кто так?

Русский язык
Состав предложение с этими словами"Осы!осы!У ос усы. Ку-ку!Ку-ку!кто так?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На пасечника напали осы.Осы строят ульи.у осы усы штобы подбирать нектар.Ку-ку оба грохнулись в муку.Кто так сделал?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(2x+5)/12=(3x-10)/11 помогите пожалуйста
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста известно , что tg a=1/2, tg B=1/3 найти а)tg(A+B) б)tg(A-B)
Ответить
История
Двумя событиями правления Ивана 4 были 1. свержение ордынского ига 2. венчание на царство 3. введение правил Юрьева дня 4. Принятие ново...
Ответить
Английский язык
Как написать топик про свою комнату
Ответить
Английский язык
Переводить- New Year's Day January, 1st. People often gather at the place with their friends to see the old year off and welcome the new year. Peop...
Ответить