Состав предложение с этими словами"Осы!осы!У ос усы. Ку-ку!Ку-ку!кто так?
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Состав предложение с этими словами"Осы!осы!У ос усы. Ку-ку!Ку-ку!кто так?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На пасечника напали осы.Осы строят ульи.у осы усы штобы подбирать нектар.Ку-ку оба грохнулись в муку.Кто так сделал?
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