Двумя событиями правления Ивана 4 были 1. свержение ордынского ига 2. венчание на царство 3. введение правил Юрьева дня 4. Принятие нового судебника
История
Двумя событиями правления Ивана 4 были 1. свержение ордынского ига 2. венчание на царство 3. введение правил Юрьева дня 4. Принятие нового судебника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
венчание на царство, принятие нового судебника
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