Звуко-буквенный разбор слово на свете

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Звуко-буквенный разбор слово на свете
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
све-те с [с]-согл парн мягк глухая в [в] согл парн звон тверд е [э] гл уд, [й] согл тв сонр неппрт звон т [т] согл парн гл тв е [э] гл бз [й] согл тв сон непарн звон 5 букв 7зв 3согл 2 гл 2слог
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