Турист идет пешком 10 часов в день со скоростью 8км/ч. Сколько времени понадобится туристу, решившему обойти Землю пешком по экватору.

География
Турист идет пешком 10 часов в день со скоростью 8км/ч. Сколько времени понадобится туристу, решившему обойти Землю пешком по экватору.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние Земли по экватору 12742 км В день турист проходит 80 км 12742/80=159,275,округляем до 160 дней
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