Турист идет пешком 10 часов в день со скоростью 8км/ч. Сколько времени понадобится туристу, решившему обойти Землю пешком по экватору.

География

Турист идет пешком 10 часов в день со скоростью 8км/ч. Сколько времени понадобится туристу, решившему обойти Землю пешком по экватору.

Автор: Гость