СРОЧНО!!!! Помогите решить уравнение: 3/7 x + 5/21 x + 1/3 x = 1/5

Математика
СРОЧНО!!!! Помогите решить уравнение: 3/7 x + 5/21 x + 1/3 x = 1/5
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