Сколько единиц содержится в двоичной записи числа ((2*4)^301)+(4^6000)+(8^229)-13
Информатика
Сколько единиц содержится в двоичной записи числа ((2*4)^301)+(4^6000)+(8^229)-13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2*4)^301=(2^3)^301=2^903 => 100000... (903 ноля) 4^6000=(2^2)^6000=2^12000 => 10000.... (12000 нолей) (8^229) = (2^3)^229=2^687 => 10000.... (687 нолей) Получаем двоичное число после сложения: 100....100...100... в котором будет три единицы и остальные нули отняв 13 (1101) получаем 0011 на конце, при этом все ноли в конце инвертируются до первой единицы слева, получаем число 10...010...0(683 единицы)0011 итого 687 единиц в двоичной записи полученного числа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Чему равен x если Петя сказал что x меньше 8 но больше 4 Вася сказал что x меньше 9 но больше 6 Толя сказал что x больше 5 но меньше 8
Математика