Помогите составить схему на слово торт
Русский язык
Помогите составить схему на слово торт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т — [ т] — согласный, парный глухой, парный твёрдый о — [ о] — гласный, ударный р — [ р] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый т — [ т] — согласный, парный глухой, парный твёрдый
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