Помогите составить схему на слово торт

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Помогите составить схему на слово торт
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т — [ т] — согласный, парный глухой, парный  твёрдый о — [ о] —  гласный, ударный р — [ р] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный  твёрдый т — [ т] — согласный, парный глухой, парный  твёрдый
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