К 200 г 8%-ного раствора хлорида натрия добавили 80 г воды. Вычислите массовую долю со??и (в процентах) в образовавшемся растворе.

Химия

К 200 г 8%-ного раствора хлорида натрия добавили 80 г воды. Вычислите массовую долю со??и (в процентах) в образовавшемся растворе.

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