К 200 г 8%-ного раствора хлорида натрия добавили 80 г воды. Вычислите массовую долю со??и (в процентах) в образовавшемся растворе.
Химия
К 200 г 8%-ного раствора хлорида натрия добавили 80 г воды. Вычислите массовую долю со??и (в процентах) в образовавшемся растворе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса вещества NaCL=200*8%/100%=16 g масса нового раствора =200+80=280 г w(ppa)=16/280*100%=5.7% ответ 5.7%
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