Лея задумала число, умножила на 13, зачеркнула последнею цифру, полученное число умножила на 7, зачеркнула последнею цифру и получила 21. Какое числа задумала Лея?

Математика

Лея задумала число, умножила на 13, зачеркнула последнею цифру, полученное число умножила на 7, зачеркнула последнею цифру и получила 21. Какое числа задумала Лея?

Автор: Гость