Лея задумала число, умножила на 13, зачеркнула последнею цифру, полученное число умножила на 7, зачеркнула последнею цифру и получила 21. Какое числа задумала Лея?
Математика
Лея задумала число, умножила на 13, зачеркнула последнею цифру, полученное число умножила на 7, зачеркнула последнею цифру и получила 21. Какое числа задумала Лея?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лея задумала число 3 13*3=39 зачеркнула 9 и получила 3 и 3*7=21
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