Можно ли фильтрованием выделить из раствора поваренную соль? Почему?
Химия
Можно ли фильтрованием выделить из раствора поваренную соль? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет. Так как соль хорошо растворяется в воде, а фильтр задерживает только нерастворимые частицы.
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