Можно ли фильтрованием выделить из раствора поваренную соль? Почему?

Химия
Можно ли фильтрованием выделить из раствора поваренную соль? Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет. Так как соль хорошо растворяется в воде, а фильтр задерживает только нерастворимые частицы. 

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