Маленький доклад на тему александровский маяк 5 класс Подкиньте маленький докла??, что-бы ясно и понятно, и самое важное было в докладе. Надо выучить по истории в понедельник. Фаросский маяк он же.

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Маяк был построен на острове Фарос, который находится в 1290 метрах от Александрии. Возведением Фаросского маяка руководил архитектор Сострат. Строительство заняло шесть лет (285-279 годы до н.э.). Высота Александрийского маяка достигала 120 метров. В маяке выделялось три яруса. Первый ярус имел квадратную форму со сторонами 30,5 метров, ориентированными по сторонам света. Общая высота этого яруса составляла 60 метров. Средний ярус Фаросского маяка имел восьмиугольную форму с гранями, ориентированными по преобладающим здесь ветрам. Верхний ярус цилиндрической формы исполнял как раз роль фонаря. Верх купола маяка украшала статуя Исиды-Фарии (попечительница мореплавателей). В XIV веке Фаросский маяк был разрушен землетрясением.