Запиши выражение и найди их значения из суммы чисел 10 и 4 вычесть число 7
Математика
Запиши выражение и найди их значения из суммы чисел 10 и 4 вычесть число 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(10+4)-7=14-7=7.......
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