В вагон погрузили 3т апельсинов мандаринов и яблок .из них 325 кг апельсинов а манда??инов в 3 раза больше.чем апельсинов.сколько кг яблок погрузили в вагон?решить задачу
Математика
В вагон погрузили 3т апельсинов мандаринов и яблок .из них 325 кг апельсинов а манда??инов в 3 раза больше.чем апельсинов.сколько кг яблок погрузили в вагон?решить задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1т = 1000 кг. Значит, 3т = 3000 кг всего фруктов. 325*3 = 975 кг мандаринов. 325+975=1300кг мандаринов и апельсинов вместе 3000-1300=1700 кг яблок. Ответ: 1700 кг яблок погрузили в вагон.
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