В вагон погрузили 3т апельсинов мандаринов и яблок .из них 325 кг апельсинов а манда??инов в 3 раза больше.чем апельсинов.сколько кг яблок погрузили в вагон?решить задачу

Математика

В вагон погрузили 3т апельсинов мандаринов и яблок .из них 325 кг апельсинов а манда??инов в 3 раза больше.чем апельсинов.сколько кг яблок погрузили в вагон?решить задачу

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