Придумайте такое предложение, в котором его смысл меняется от знаков препинания.
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Придумайте такое предложение, в котором его смысл меняется от знаков препинания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Казнить нельзя,помиловать. Если изменить постановку знака препинания смысл предложения поменяется.
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