Как изменяя по одной букве из слова ДОЧЬ получить слово МАМА

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Как изменяя по одной букве из слова ДОЧЬ получить слово МАМА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дочь-доча-дача-дама-мама
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