Решите пожалуста математику заранее спасибо

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Х - одна диагональ 4х - вторая Площадь ромба равна половине произведения его диагоналей: Х•4х 128= ----------- 2 256=4х^2. (:4) 64=х^2 Х=8 Одна диагональ, Другая 4х=8•4=32 Только сделай чертёж и расставь буковки, удачи!!! Надеюсь, что помогла!