Помогите задание номер 7 и 6

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Задача №6. На полотенце нарисована ваза с фруктами На фарфоровой чашке монастырь Получается что на на медали нарисован герб. Задача №7. V= a*b*c(формула) с=128:4=2(дм.) a=b=8(дм.) 8*8=64(дм².) Ответ:стороны витрины 8 дм., 8 дм., 2 дм.