Являются ли меры по защите окружающей среды эффективными и достаточными?

Обществознание
Являются ли меры по защите окружающей среды эффективными и достаточными?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет не эффективные и не достаточные. только сейчас начали заниматься окружающей средой, но люди не могут исправить что уже сделали, Есть предприятия которые продолжают вредить среде, и государство не в силах пока полностью охранять природу. леса не вырастить за короткий срок, не очистить воздух, тем более такими методами как сейчас
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите пожалуйста!!!
Ответить
Русский язык
Помогите составить схему на слово торт
Ответить
Химия
К 200 г 8%-ного раствора хлорида натрия добавили 80 г воды. Вычислите массовую долю со??и (в процентах) в образовавшемся растворе.
Ответить
Математика
УПРОСТИТЬ (113+47)+83+с = 272-(125+у) = 707-(n + 534) =
Ответить
Математика
Помогите задание номер 7 и 6
Ответить