Являются ли меры по защите окружающей среды эффективными и достаточными?
Обществознание
Являются ли меры по защите окружающей среды эффективными и достаточными?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет не эффективные и не достаточные. только сейчас начали заниматься окружающей средой, но люди не могут исправить что уже сделали, Есть предприятия которые продолжают вредить среде, и государство не в силах пока полностью охранять природу. леса не вырастить за короткий срок, не очистить воздух, тем более такими методами как сейчас
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Химия
К 200 г 8%-ного раствора хлорида натрия добавили 80 г воды. Вычислите массовую долю со??и (в процентах) в образовавшемся растворе.
Математика