Являются ли меры по защите окружающей среды эффективными и достаточными?

Гость: Гость:

Нет не эффективные и не достаточные. только сейчас начали заниматься окружающей средой, но люди не могут исправить что уже сделали, Есть предприятия которые продолжают вредить среде, и государство не в силах пока полностью охранять природу. леса не вырастить за короткий срок, не очистить воздух, тем более такими методами как сейчас