Найдите периметр ромба, если в ромбе ABCD: угол А = 60 градусов; диагональ DB= 12 см.

Геометрия
Найдите периметр ромба, если в ромбе ABCD: угол А = 60 градусов; диагональ DB= 12 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если угол а = 60°, значит треугольник абд - равносторонний по свойству => аб=бд=12 см У ромба все стороны равны по определению => периметр = 4аб = 48 см
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