Помогите срочно. к существительным луг поляна поле солнце подобрать по одному имени прилагательному определить нужную форму и записать пару вместе с вопросом команды в окончаниях имен прилагательных оставляй окошки

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Помогите срочно. к существительным луг поляна поле солнце подобрать по одному имени прилагательному определить нужную форму и записать пару вместе с вопросом команды в окончаниях имен прилагательных оставляй окошки

Автор: Гость