Помогите срочно. к существительным луг поляна поле солнце подобрать по одному имени прилагательному определить нужную форму и записать пару вместе с вопросом команды в окончаниях имен прилагательных оставляй окошки
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Помогите срочно. к существительным луг поляна поле солнце подобрать по одному имени прилагательному определить нужную форму и записать пару вместе с вопросом команды в окончаниях имен прилагательных оставляй окошки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Луг (какой?) зеленый - начальная форма Им.п., ед.ч., м.р.; 2 Поляна (какая?) красивая - начальная форма Им.п., ед.ч., ж.р.; 3 Поле (какое?) заснеженное - начальная форма Им.п., ед.ч, ср.р.; 4 Солнце (какое?) лучистое - начальная форма И.м.п., ед.ч., ср.р.
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