Помогите написать эссе на тему спешите делать добро

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Быть добрым, делать добрые дела, помогать людям – всему этому учат нас с самого детства, все знают, как надо правильно поступать, и мало кто следует этим правилам. Люди чаще всего думают только о себе и не хотят помогать другим просто так, без какой-то выгоды. Добиваясь денег, богатства или делая карьеру трудно быть добрым к окружающим, вот и кажется, что их окружают враги, и никто не спешит первым налаживать отношения. Зачем же в таком случае делать добро? Делая добрые дела бескорыстно, мы помогаем кому-то улучшить свою жизнь, а значит, меняем и весь этот мир в целом. Сам человек изменяется внутренне, он становится лучше, чище и не только помогает другим, но и исправляет свою жизнь. Нельзя откладывать добрые дела на потом, или думать, что у тебя сейчас нет возможности помочь, каждый может помочь другому и немного изменить мир. Спешите делать добро – ведь пройдя мимо, вы уже не сможете вернуться и помочь. Чаще всего люди оправдывают себя отсутствием возможности и денег, а свою злость и плохое отношение к людям – неудачами и трудностями: « вот если бы у меня был миллион, а так что я могу или у меня и так все плохо: тяжелая работа, маленькая зарплата, с чего я буду помогать?» Но добро – это не сотни затраченных тысяч или помощь всему населению земного шара – помоги тем, кто рядом с тобой и тогда на земле не останется несчастных. Как много значат для нас доброе слово и искренне участие и, как редко мы это получаем. Не нужно стараться помочь всем и каждому, но забота о своих близких, участие и сочувствие друзьям, маленькие услуги знакомым и бескорыстная помощь чужим людям – это уже сильно изменит ваш мир. Спешите делать добро сегодня, ведь завтра вы можете не успеть помочь и потерять близких и родных, не приобрести верных друзей, оттолкнуть хороших людей и превратиться в никому не нужного старика, который брюзжит на всех вокруг и тяготится своей жизнью.