Помогите растительный мир тундр в основном представлен а)мхами,лешайника и травами б)травами и кустарниками в)кустарниками ,мхами и лишайниками

География

Помогите растительный мир тундр в основном представлен а)мхами,лешайника и травами б)травами и кустарниками в)кустарниками ,мхами и лишайниками

Автор: Гость