Помогите растительный мир тундр в основном представлен а)мхами,лешайника и травами б)травами и кустарниками в)кустарниками ,мхами и лишайниками

География
Помогите растительный мир тундр в основном представлен а)мхами,лешайника и травами б)травами и кустарниками в)кустарниками ,мхами и лишайниками
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Блин, это ж изи ответ: а
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