Көмек керек!!! Өрнекті ықшамдаңдар; 12×а×5×2 4в×25×7 9х+7х+3х 15у-6у+8у 8(х+6)-28 7 (2х+3)-10х

Математика
Көмек керек!!! Өрнекті ықшамдаңдар; 12×а×5×2 4в×25×7 9х+7х+3х 15у-6у+8у 8(х+6)-28 7 (2х+3)-10х
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120а; 700в; 19х; 17у; 8х+20; 4х+21
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Помогите растительный мир тундр в основном представлен а)мхами,лешайника и травами б)травами и кустарниками в)кустарниками ,мхами и лишайниками
Ответить
География
Турист идет пешком 10 часов в день со скоростью 8км/ч. Сколько времени понадобится туристу, решившему обойти Землю пешком по экватору.
Ответить
Другие предметы
Какие упражнения надо делать чтобы улучшить бег на 100 метров
Ответить
Математика
СРОЧНО!!!! Помогите решить уравнение: 3/7 x + 5/21 x + 1/3 x = 1/5
Ответить
Русский язык
Помогите срочно. к существительным луг поляна поле солнце подобрать по одному имени прилагательному определить нужную форму и записать пару вместе ...
Ответить