Көмек керек!!! Өрнекті ықшамдаңдар; 12×а×5×2 4в×25×7 9х+7х+3х 15у-6у+8у 8(х+6)-28 7 (2х+3)-10х
Математика
Көмек керек!!! Өрнекті ықшамдаңдар; 12×а×5×2 4в×25×7 9х+7х+3х 15у-6у+8у 8(х+6)-28 7 (2х+3)-10х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120а; 700в; 19х; 17у; 8х+20; 4х+21
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