Кто будет строёние мальчик или девочка при плотном перекусе 1700ккалорий
Биология
Кто будет строёние мальчик или девочка при плотном перекусе 1700ккалорий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жирухой станет(увеличится масса тела, и конечно же увеличится подкожные жиры) т.к 2200ккл достаточно чтобы пережить несколько дней в дальнейшем без пищи
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