Кто будет строёние мальчик или девочка при плотном перекусе 1700ккалорий

Биология
Кто будет строёние мальчик или девочка при плотном перекусе 1700ккалорий
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жирухой станет(увеличится масса тела, и конечно же увеличится подкожные жиры) т.к 2200ккл достаточно чтобы пережить несколько дней в дальнейшем без пищи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Звуко-буквенный разбор слово на свете
Ответить
Математика
Көмек керек!!! Өрнекті ықшамдаңдар; 12×а×5×2 4в×25×7 9х+7х+3х 15у-6у+8у 8(х+6)-28 7 (2х+3)-10х
Ответить
География
Помогите растительный мир тундр в основном представлен а)мхами,лешайника и травами б)травами и кустарниками в)кустарниками ,мхами и лишайниками
Ответить
География
Турист идет пешком 10 часов в день со скоростью 8км/ч. Сколько времени понадобится туристу, решившему обойти Землю пешком по экватору.
Ответить
Другие предметы
Какие упражнения надо делать чтобы улучшить бег на 100 метров
Ответить