Под елкой лежало 15 подарков для ребят, 7 подарков для пап и столько же подарков для их мам. Поставь вопрос и реши задачу.

Математика

Под елкой лежало 15 подарков для ребят, 7 подарков для пап и столько же подарков для их мам. Поставь вопрос и реши задачу.

Автор: Гость