Под елкой лежало 15 подарков для ребят, 7 подарков для пап и столько же подарков для их мам. Поставь вопрос и реши задачу.

Математика
Под елкой лежало 15 подарков для ребят, 7 подарков для пап и столько же подарков для их мам. Поставь вопрос и реши задачу.
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