Прочитайте. измените каждое слово так,чтобы на конце стоял парный по глухости-зво??кости согласный звук. 1.вежливый-вежлив, хороший-..., молодой-..., слабый-..., свежий-..., строгий-..., ленивый-..., грубый-... . 2. привезёт-пр...

Русский язык
Прочитайте. измените каждое слово так,чтобы на конце стоял парный по глухости-зво??кости согласный звук. 1.вежливый-вежлив, хороший-..., молодой-..., слабый-..., свежий-..., строгий-..., ленивый-..., грубый-... . 2. привезёт-привёз, принесёт-..., замёрзнет-...,стерегла-... .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
хороший-хорош, молодой-молод, слабый-слад, свежий-свежо, строгий-строг, ленивый- ленив, грубый-груб, принесёт-принёс, замёрзнет- замёрз, стерегла- стерёг.
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