Прочитайте. измените каждое слово так,чтобы на конце стоял парный по глухости-зво??кости согласный звук. 1.вежливый-вежлив, хороший-..., молодой-..., слабый-..., свежий-..., строгий-..., ленивый-..., грубый-... . 2. привезёт-пр...

Русский язык

Прочитайте. измените каждое слово так,чтобы на конце стоял парный по глухости-зво??кости согласный звук. 1.вежливый-вежлив, хороший-..., молодой-..., слабый-..., свежий-..., строгий-..., ленивый-..., грубый-... . 2. привезёт-привёз, принесёт-..., замёрзнет-...,стерегла-... .

Автор: Гость