В каком слове только второй слог может быть ударным? пропасть,село,орган,лицо.
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В каком слове только второй слог может быть ударным? пропасть,село,орган,лицо.
Ответ(ы):
Гость:
Пропасть........................
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