слова 3 склонения пожалуйста

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слова 3 склонения пожалуйста
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Автор: Гость
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Гость:
Мышь, дочь, рожь, ночь, помощь, молодёжь, брошь, вошь, мелочь. 
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