Відредагувати словосполучення Напечатати звіт, ваше кінцеве рішення, даже дивно, а ми зі своєї сторони, перейти на іншу сторону, я до вас по справі, приносити збитки, пропуск на завод, вірна відповідь, відділ по міжнародним зв...
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Відредагувати словосполучення Напечатати звіт, ваше кінцеве рішення, даже дивно, а ми зі своєї сторони, перейти на іншу сторону, я до вас по справі, приносити збитки, пропуск на завод, вірна відповідь, відділ по міжнародним зв’язкам, на поминати про зустріч, неділю тому назад, я не сторонник силових методів, у сім годин вечора, бувший мій колега, більша половина опитів, підписка на газети, при вашій допомозі, мій батько робочий, це було осінню чи літом, перевод грошей затримався, виключіть світло, пошліть заказним листом, залишайте залог, мала житлоплоща, ти дуже заблуждаєшся, нова посуда на кухні, говоріть на українській мові, перевести на українську мову.
Ответ(ы):
Гость:
Надрукувати звіт, ваше остаточне рішення, навіть дивно, а ми зі свого боку, перейти на інший бік, я до вас у справі, спричинити збитки, перепустка на завод, правильна відповідь, відділ з міжнародниз зв"язків, нагадити про зустріч, тиждень тому, я не прихильник силових методів, о сьомій годині вечора, колишній колега, більша частина дослідів, передплата на газети, з вашою допомогою, мій батько робітник, це було восени чи влітку, переказ грошей затримався, вимкніть світло, відправте рекомендованим листом, залиште заставу, ти дуже помиляєшся, новий посуд на кухні, говоріть українською, перекласти українською
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