В какой бассейн впадает река Бык
География
В какой бассейн впадает река Бык
Ответ(ы):
Гость:
Водяная — река на Украине, левый приток рекиБык, бассейн Днепра. Протекает на северо-западе Донецкой области (Добропольский район). Впадает в Бык в селе Криворожье. На данный момент практически пересохла.
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