Прочитай слова. Выпиши в два столбика: 1) слова с суффиксом -ец-: 2) слова с суффиксом -иц- Испанец лужица личица курица упрямец умница тигрица морозец орлица львица любимец. Помогите пожалусто очень нужно!!!!

Русский язык
Прочитай слова. Выпиши в два столбика: 1) слова с суффиксом -ец-: 2) слова с суффиксом -иц- Испанец лужица личица курица упрямец умница тигрица морозец орлица львица любимец. Помогите пожалусто очень нужно!!!!
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