Прочитай слова. Выпиши в два столбика: 1) слова с суффиксом -ец-: 2) слова с суффиксом -иц- Испанец лужица личица курица упрямец умница тигрица морозец орлица львица любимец. Помогите пожалусто очень нужно!!!!

Русский язык

Прочитай слова. Выпиши в два столбика: 1) слова с суффиксом -ец-: 2) слова с суффиксом -иц- Испанец лужица личица курица упрямец умница тигрица морозец орлица львица любимец. Помогите пожалусто очень нужно!!!!

Автор: Гость