Прочитай слова. Выпиши в два столбика: 1) слова с суффиксом -ец-: 2) слова с суффиксом -иц- Испанец лужица личица курица упрямец умница тигрица морозец орлица львица любимец. Помогите пожалусто очень нужно!!!!
Русский язык
Прочитай слова. Выпиши в два столбика: 1) слова с суффиксом -ец-: 2) слова с суффиксом -иц- Испанец лужица личица курица упрямец умница тигрица морозец орлица львица любимец. Помогите пожалусто очень нужно!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Математика