Помогите решить! срооочно) хотя бы одно

Алгебра
Помогите решить! срооочно) хотя бы одно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
СИН 26 ДРОБЬ 23 УМН НА НУЖН ЧИСЛ И ВСЁ 
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