Составить программу для нахождения периметра пятиугольника

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Составить программу для нахождения периметра пятиугольника
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