Ребята помогите пожалуйста!Завтра тест по этой теме. Объясните мне "Схему Цветка" Как понимать где околоцветник и прочее? Я Вам очень благодарна. Обязательно отвечу тем же! Прошу Вас

Биология

Ребята помогите пожалуйста!Завтра тест по этой теме. Объясните мне "Схему Цветка" Как понимать где околоцветник и прочее? Я Вам очень благодарна. Обязательно отвечу тем же! Прошу Вас

Автор: Гость