Ребята помогите пожалуйста!Завтра тест по этой теме. Объясните мне "Схему Цветка" Как понимать где околоцветник и прочее? Я Вам очень благодарна. Обязательно отвечу тем же! Прошу Вас
Биология
Ребята помогите пожалуйста!Завтра тест по этой теме. Объясните мне "Схему Цветка" Как понимать где околоцветник и прочее? Я Вам очень благодарна. Обязательно отвечу тем же! Прошу Вас
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Гость:
Удачи! :) Если будут вопросы, отвечу в комментариях.
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