Масса ящика с гвоздями 11.5 кг, масса. Такого же , но пустого = 2.3 кг. Сколько % составляет масса гвоздей от массы заполненного ящика

Математика

Масса ящика с гвоздями 11.5 кг, масса. Такого же , но пустого = 2.3 кг. Сколько % составляет масса гвоздей от массы заполненного ящика

Автор: Гость