Масса ящика с гвоздями 11.5 кг, масса. Такого же , но пустого = 2.3 кг. Сколько % составляет масса гвоздей от массы заполненного ящика
Математика
Масса ящика с гвоздями 11.5 кг, масса. Такого же , но пустого = 2.3 кг. Сколько % составляет масса гвоздей от массы заполненного ящика
Ответ(ы):
Гость:
11.5-2.3=9.2 - масса гвоздей в ящике 9.2:11.5*100=80%
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