Из 28 матчей футбольная команда не проиграла в 21 матче. Каков процент в беспроигрышных матчей?
Математика
Из 28 матчей футбольная команда не проиграла в 21 матче. Каков процент в беспроигрышных матчей?
Ответ(ы):
Гость:
21:28*100=75% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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