Срочно!Напишите мини-рассказ о подвиге рыцаря!!Не могу нигде найти! :с
История
Срочно!Напишите мини-рассказ о подвиге рыцаря!!Не могу нигде найти! :с
Ответ(ы):
Гость:
Рыцарь сражается за прекрасную царевну. Он воюет с рыцарями. Делает разные подвиги)
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