Из двух городов расстояние между которыми 960 км вышли два поезда навстречу друг другу и встретились на середине пути . Первый поезд шёл со скоростью 60 км/ч а второй 80км/ч . Какой поезд затратил на путь до встрече больше врем...
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 960 км вышли два поезда навстречу друг другу и встретились на середине пути . Первый поезд шёл со скоростью 60 км/ч а второй 80км/ч . Какой поезд затратил на путь до встрече больше времени и на сколько часов ?
Ответ(ы):
Гость:
Если они прошли до серидны, то они прошли 480 км первый прошёл 8 ч, второй 6 ч, тогда первый затратил на 2 ч больше.
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