Из двух городов расстояние между которыми 960 км вышли два поезда навстречу друг другу и встретились на середине пути . Первый поезд шёл со скоростью 60 км/ч а второй 80км/ч . Какой поезд затратил на путь до встрече больше врем...

Математика

Из двух городов расстояние между которыми 960 км вышли два поезда навстречу друг другу и встретились на середине пути . Первый поезд шёл со скоростью 60 км/ч а второй 80км/ч . Какой поезд затратил на путь до встрече больше времени и на сколько часов ?

Автор: Гость