Їй це яка особа займенника

Українська мова
Їй це яка особа займенника
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Гость:
Давальний відмінок, однина, 
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