Їй це яка особа займенника
Українська мова
Їй це яка особа займенника
Ответ(ы):
Гость:
Давальний відмінок, однина,
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