Придумайте название для команды, конкурс будет по русскому языку. Название должно быть схожее с русским языком, но не название "Части речи", "Существительное" и т. д. Название должно быть не сухое, а весёлое, запоминающие. Луч...

Другие предметы

Придумайте название для команды, конкурс будет по русскому языку. Название должно быть схожее с русским языком, но не название "Части речи", "Существительное" и т. д. Название должно быть не сухое, а весёлое, запоминающие. Лучше напишите одно хорошее, чем 10 плохих. Не пишите "Грамотеи", "АБВГДейка" и .т.д.

Автор: Гость