Придумайте название для команды, конкурс будет по русскому языку. Название должно быть схожее с русским языком, но не название "Части речи", "Существительное" и т. д. Название должно быть не сухое, а весёлое, запоминающие. Луч...
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Придумайте название для команды, конкурс будет по русскому языку. Название должно быть схожее с русским языком, но не название "Части речи", "Существительное" и т. д. Название должно быть не сухое, а весёлое, запоминающие. Лучше напишите одно хорошее, чем 10 плохих. Не пишите "Грамотеи", "АБВГДейка" и .т.д.
Ответ(ы):
Гость:
Руссыч лингвисты языковеды азбука
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