Прочитайте отрывок из стихотворения С.Островского "Первородство". Подумай,почему оно так называется? К словам привыкаешь день ото дня, ..А они первородного смысла полны И когда я слышу.... -Извини меня! Это значит: -Исклю...

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Прочитайте отрывок из стихотворения С.Островского "Первородство". Подумай,почему оно так называется? К словам привыкаешь день ото дня, ..А они первородного смысла полны И когда я слышу.... -Извини меня! Это значит: -Исключи меня из вины! Выпишите все побудительные предложения.Выделите в них грамматическую основу.Какой из главных членов отсутствует?Укажите форму глагола - сказуемого.

Автор: Гость