БАЛЛ БОЛЬШОЙ! Решите задачу уравнением! В первый день магазин продал 36% поступившей гречки, во второй — пять восьмых остатка, после чего в магазине осталось 48 кг. гречки. Сколько кг было. Решите сами, не копируйте, копию бан!!!

Математика
БАЛЛ БОЛЬШОЙ! Решите задачу уравнением! В первый день магазин продал 36% поступившей гречки, во второй — пять восьмых остатка, после чего в магазине осталось 48 кг. гречки. Сколько кг было. Решите сами, не копируйте, копию бан!!!
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