БАЛЛ БОЛЬШОЙ! Решите задачу уравнением! В первый день магазин продал 36% поступившей гречки, во второй — пять восьмых остатка, после чего в магазине осталось 48 кг. гречки. Сколько кг было. Решите сами, не копируйте, копию бан!!!

Математика

БАЛЛ БОЛЬШОЙ! Решите задачу уравнением! В первый день магазин продал 36% поступившей гречки, во второй — пять восьмых остатка, после чего в магазине осталось 48 кг. гречки. Сколько кг было. Решите сами, не копируйте, копию бан!!!

Автор: Гость