ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА: НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ на картину "Спор" Ю.Пименов

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Сыру-бору нет конца, горечь поплыла к заре, и вот уж нет у нас лица, друг другу не во что смотреть.Ольга Бертгольц.Крайняя скупость изображенной не картине обстановки.Обычная столовская мебель, из гнутых металлических трубок. Это может быть и универсиетская и школьная столовая, а может дешовая забегаловка в каком-нибудь полуподвальчике. Их двое, парень и девушка. Художник назвал картину "Спор", но может быть это и не спор, а просто юноша читает свои стихи, немного подвывая в наиболее патетических местах. Что то в его позе, жестикуляции говорит об этом. Остроносые лакированные туфли, вся его одежда позволяет говорить нам о том, что этот юноша скорее "ботаник" говоря нынешним языком, он явно не уделяет силовым видам спорта своё драгоценное время. Ему очень важно узнать мнение своей собеседницы о затронутой проблеме и он жестикулирует для лучшей убедительности. В пылу он даже сидит на краю табуретки, которая стоит на гладком кафельном полу и рискует потерять равновесие. Его собеседница загибает пальцы, подбирая аргументы в свою защиту, точнее в защиту своей точки зрения. Она плотно сидит на табуретке, не горячится, а спокойно его слушает. Высокие сапожки говорят нам, что это скорее осень, или ранняя весна, но на улице ещё не слишком холодно. У девушки рыжие волосы, может быть свои, может быть крашенные, но они ей идут. Они приятно гармонируют с её костюмом, который тоже подтверждает, что на улице вряд ли слишком холодно. Они увлеченно разговаривают друг с другом, у них общая тема, но не совсем совпадающие точки зрения. Это обычные люди, молодежь изтех, которых впоследствии назовут "шестидесятниками". Именно они создавали славу поэтам Евтушенко, Рождественскому, именно эта молодежь приходила к памятнику Пушкину, слушать зажигательные строки поэтов. Манера письма художника довольно небрежная, хотя картина и написана мелкими мазками. Некоторая угловатость в линии спины юноши, не совсем гладкая линия одежды девушки, впрочем не портит впечатление от картины в целом.