Какое значение слова по словарю бобыль.

Литература
Какое значение слова по словарю бобыль.
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Автор: Гость
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Гость:
Безземельный,одинокий крестьянин-бедняк
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