Какое значение слова по словарю бобыль.
Литература
Какое значение слова по словарю бобыль.
Ответ(ы):
Гость:
Безземельный,одинокий крестьянин-бедняк
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Українська мова
Физика
Помогите пожалуйста,мне решить задачу. Турист несет на спине рюкзак массой 10 кг.??пределите массу туриста,если,находясь в состоянии покоя,он пр...
Русский язык
Упр №48. Причитай отрывок из стихотворения А. Хайта, А.Левенбука "Танго о непроизно??имых согласных".Выпишите слова с непроизносимыми согласными в ...
Информатика