Помогите сделать 8 номер. Зарание спасибо
Информатика
Помогите сделать 8 номер. Зарание спасибо
Ответ(ы):
Гость:
52:2=26 26-20(ч.)пирожное 20ч- мороженое и пирожное 52-26=46ч мороженое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два комбайнера убрали пшеницу с 64,2 га. Сколько гектаров убрал каждый комбайнер, если первый убрал на 2,8 га меньше, чем второй?
География
1.Что означает название нижнего слоя атмосферы? Почему он назван именно так? 2. Зачем нужно изучать процессы в атмосфере?
Русский язык
Английский язык
Model: As k your classmate if he speaks English, — Do you ■ speak English? — Yes, I do. I speak English. — He : said that he spoke English. A...