1.Что означает название нижнего слоя атмосферы? Почему он назван именно так? 2. Зачем нужно изучать процессы в атмосфере?
География
1.Что означает название нижнего слоя атмосферы? Почему он назван именно так? 2. Зачем нужно изучать процессы в атмосфере?
Ответ(ы):
Гость:
Тропосфера (др.-греч. τρόπος — «поворот», «изменение» и σφαῖρα — «шар») — нижний, наиболее изученный слой атмосферы, высотой в полярных областях 8—10 км, в умеренных широтах до 10—12 км, на экваторе — 16—18 км[1].
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