1.Что означает название нижнего слоя атмосферы? Почему он назван именно так? 2. Зачем нужно изучать процессы в атмосфере?

География

1.Что означает название нижнего слоя атмосферы? Почему он назван именно так? 2. Зачем нужно изучать процессы в атмосфере?

Автор: Гость