Сочинение о любимом домашнем животном попугае. Срочно!!!!
Русский язык
Сочинение о любимом домашнем животном попугае. Срочно!!!!
Ответ(ы):
Гость:
У меня есть домашний попугай его зовут Кеша он у меня уже живёт три года.У него разноцветные пёрышки ,очень сочного цвета. утром и вечером я ему даю по пять семечек и воду.Когда после школы я прихожу и всё время говорю ему привет.Он очень любит поиграть например в догонялки он всегда выигрывает потому что умеет летать,но с ним всё равно весело!Я очень люблю своего попугая Кешу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В книжном магазине купили календарь и словарь словарь стоил 80 рублей а календарь ?? 8 раз дешевле сколько стоила вся покупка СРОЧНО НАДО ДАЮ 17 ...
Математика
На платье для первой куклы было израсходавоно 6/25 м ткани,а на платье для второй ку??лы- 9/25 м ткани.Сколько ткани было израсходавоно на оба плат...