Сочинение о любимом домашнем животном попугае. Срочно!!!!

Гость: Гость:

У меня есть домашний попугай его зовут Кеша он у меня уже живёт три года.У него разноцветные пёрышки ,очень сочного цвета. утром и вечером я ему даю по пять семечек и воду.Когда после школы я прихожу и всё время говорю ему привет.Он очень любит поиграть например в догонялки он всегда выигрывает потому что умеет летать,но с ним всё равно весело!Я очень люблю своего попугая Кешу