Мой самый не любимый предмет в школе)напишите пожалуйста, не меньше 70 слов
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Мой самый не любимый предмет в школе)напишите пожалуйста, не меньше 70 слов
Ответ(ы):
Гость:
Мой самый не любимый предмет в школе это физкультура.Там все время кто то падает и все кричат.И меня это просто раздражает.Мы бегаем 10 кругов.И отжимаемся где-то 20 раз.Этот урок самый опасный из всех уроков.На этом занятии можно покалечиться ,что нибудь себе сломать и так далее.У нас очень строгий учитель если сделаешь что то не так то мало не покажется.Я этот урок не люблю.
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